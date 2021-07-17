ساعات عمل جسر الملك حسين خلال عيد الأضحى

الوكيل الإخباري -

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قال العقيد مصطفى دوابشة مدير شرطة جسر الملك حسين/ معبر الكرامة من الجانب الفلسطيني اليوم السبت، 17 يوليو 2021، أن المعبر سيكون مغلقًا في الاتجاهين أول أيام عيد الأضحى المبارك.وأردف العقيد دوابشة خلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" أن برنامج العمل في المعبر سيكون من الأحد و حتى الخميس - باستثناء الثلاثاء- من الساعة السابعة والنصف صباحًا، حتى الساعة الرابعة مساءً في كلا الاتجاهين".وأشار دوابشة إلى أن "إجراءات السفر اليوم طويلة تختلف عما كانت عنه سابقًا بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا في الجانبين الفلسطيني والأردني".وأكد أن هناك حركة نشطة جدًا للمسافرين والقادمين، وتوقع بأن تزداد غدًا وبعد غد بسبب اقتراب عيد الأضحى المبارك