ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

الوكيل الإخباري - يواصل ستة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري.

اضافة اعلان



وأفاد المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ "وفا"، بأن الأسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة من أوجاع، ونقص في الوزن وكمية الأملاح والسوائل بالجسم، وإعياء وانهاك شديدين، مشيرا إلى أن الهيئة تقدمت بعدة التماسات من أجل السماح لمحامي الهيئة بزيارتهم، دون استجابة لهذه المطالب.



والأسرى المضربين هم: كايد الفسفوس مضرب منذ 59 يوما، ومقداد القواسمة مضرب منذ 52 يوما، وعلاء الأعرج مضرب منذ 34 يوما، ورايق بشارات مضرب منذ 21 يوما، وهشام أبو هواش مضرب منذ 26 يوما، وشادي أبو عكر مضرب منذ 18 يوما.

وفا