السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

وفيات السبت 11/9/2021

توقيف المعلم الذي اعتدى على طالب بإربد

التعليم العالي لـ الوكيل : لا قرار جديد بشأن حفلات التخرج

اليمن: قوات هادي تتهم الحوثيين بقصف ميناء المخا

لماذا اعتمدت السلفادور بيتكوين عملة رسمية؟

التربية تمنح مهلة للطلبة اللاجئين لتسليم وثائقهم

قيادي من حماس: المقاومة لن تتخلى عن الأسرى

وفاة الأميرة السعودية دلال بنت سعود

الأسرى في خطر يتصدر تويتر

صناعة الأردن: تأشيرات دخول السائقين للعراق عن طريق نقابة الشاحنات

السبت، 11-09-2021 10:56 ص

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

سجون الاحتلال


الوكيل الإخباري - يواصل ستة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري.

اضافة اعلان


وأفاد المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ "وفا"، بأن الأسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة من أوجاع، ونقص في الوزن وكمية الأملاح والسوائل بالجسم، وإعياء وانهاك شديدين، مشيرا إلى أن الهيئة تقدمت بعدة التماسات من أجل السماح لمحامي الهيئة بزيارتهم، دون استجابة لهذه المطالب.


والأسرى المضربين هم: كايد الفسفوس مضرب منذ 59 يوما، ومقداد القواسمة مضرب منذ 52 يوما، وعلاء الأعرج مضرب منذ 34 يوما، ورايق بشارات مضرب منذ 21 يوما، وهشام أبو هواش مضرب منذ 26 يوما، وشادي أبو عكر مضرب منذ 18 يوما.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
XFtIq (1)

قيادي من حماس: المقاومة لن تتخلى عن الأسرى

الاسرى

الأسرى في خطر يتصدر تويتر

05113371725645673144272218428122

الاحتلال يعتقل ثلاثة أسرى محررين من يعبد جنوب جنين

613c4b7e4c59b759f40dab17

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن اعتقال الزبيدي

غزة

غزة: طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع

84teA

مسيرات في جنين اسنادًا للأسرى واندلاع مواجهات على حاجز الجلمة