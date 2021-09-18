ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري - يواصل ستة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري.

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وأفاد المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية حسن عبد ربه ، بأن الأسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة من أوجاع في كل أنحاء الجسم، ونقص في الوزن بشكل كبير، وفي كمية الأملاح والسوائل بالجسم، وإعياء وانهاك شديدين.



والأسرى المضربون هم: كايد الفسفوس مضرب منذ 66 يومًا، يليه الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 59 يوما، وعلاء الأعرج منذ 41 يوما، وهشام أبو هواش منذ 33 يوما، ورايق بشارات منذ 28 يوما، وشادي أبو عكر منذ 25 يوما.

المصدر : وفا