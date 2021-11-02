ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

الوكيل الإخباري-يواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 111 يوما.

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والأسرى المضربون إضافة إلى الفسفوس: هم: مقداد القواسمة منذ (104 أيام)، وعلاء الأعرج منذ (87 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (77 يوما)، وعياد الهريمي منذ (41 يوما)، ولؤي الأشقر المضرب منذ (23 يوما).



ويخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ (25 يوما)، تضامنا مع الأسرى السبعة.



وكانت هيئة شؤون الأسرى قد حذرت من خطورة الوضع الصحي للأسير الفسفوس الذي يقبع في مستشفى "برزلاي"، حيث تتفاقم حالته سوءًا يومًا بعد يوم، معتبرة أن تفعيل أمر الاعتقال الإداري له، بمثابة اعدام بطيء، وهو ما يشكل خطورة على حياته.



وبخصوص الأسير القواسمة، أكدت أن وضعه مقلق جدا، ويعاني من تسمم بالدم، ومشاكل في القلب والرئتين، والكلى، والكبد، الأمر الذي يؤثر على قدرته على الحركة والكلام والرؤية. فيما يقبع بقية الأسرى في عيادة سجن الرملة

وفا

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