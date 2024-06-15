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السبت، 15-06-2024 04:40 م

سرايا القدس تبث مقتطفات من حياة أسير إسرائيلي قتل بغزة

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الوكيل الإخباري - بثت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مقتطفات من حياة الأسير الإسرائيلي إلعاد كتسير مع وحدات التأمين لديها، قبل مقتله في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

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ويظهر كتسير (47 عاما) في الفيديو وهو يتبادل الحديث ويتناول الطعام مع عناصر التأمين في سرايا القدس، كما يظهر في لقطة أخرى وهو يحلق شعره.


ويحمل الفيديو رسالة مصورة للأسير الإسرائيلي نشرتها قبل أشهر، يقول فيها "تركتموني في الأسر.. نحن نموت هنا كل يوم وفي كل يوم تستمر فيه هذه الحرب يموت المزيد من الجنود.. لا تقولوا لعائلتي إنكم فعلتم كل شيء من أجل استعادتي".


وفي السادس من أبريل/نيسان الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استعاد خلال الليل جثة المحتجز إلعاد كتسير في خان يونس بجنوب قطاع غزة، زاعما أنه قُتل أثناء احتجازه.


وفي تعليق صوتي، قال أبو حمزة الناطق العسكري لسرايا القدس "ما زلنا نخوض معركة أمنية معقدة للحفاظ على أسرى العدو لدينا رغم إصرار العدو على قتلهم وإعادتهم في توابيت"، داعيا الجمهور الإسرائيلي لسؤال رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو كيف أعاد الأسير إلعاد كتسير جثة هامدة؟.


وأضاف أبو حمزة أن الطريق الوحيد لاستعادة الأسرى الإسرائيليين هو الانسحاب من غزة ووقف العدوان والذهاب إلى صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

وفي نهاية الفيديو تظهر عبارة "لا نعلم إن كانت هذه المعاملة الطيبة مع الأسرى ستستمر بعد مجزرة النصيرات أم لا".

 

 




 

 


 

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