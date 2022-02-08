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الثلاثاء، 08-02-2022 08:59 م

سرايا القدس تستهدف قوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي بالرصاص جنوب غرب جنين

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الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن كتيبة جنين استهدفت مساء الثلاثاء، قوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي بـ"وابل كثيف من الرصاص بشكل مباشر قرب مستوطنة مُقامة على أراضي بلدة يعبد، جنوب غرب جنين".

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وقالت سرايا القدس إن عناصر الكتيبة انسحبوا من الموقع "بسلام".
كما اندلعت، مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية العرقة غرب جنين.


وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية العرقة، ما أدى لاندلاع مواجهات بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي القرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، من دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.


وفي الخليل اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية، أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بالاختناق بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع.


وكانت قوة خاصة إسرائيلية، اقتحمت ظهر الثلاثاء حي المخفية في مدينة نابلس، بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار على مركبة كان يستقلها أربعة فلسطينيين، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم واعتقال رابع.

 




 

 


 

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