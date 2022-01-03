الإثنين 03-01-2022
الوكيل الاخباري

هطولات مطرية في الطفيلة تبشر بتحسن الموسم المطري الحالي

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الثلاثاء - اسماء

ضبط 13 ألف متسول في الأردن العام الماضي

دائرة الأراضي: لا صحة للأنباء المتداولة عن توزيع أراضي الدولة على الأردنيين

عجلون : ورشة عن دور الأسرة في التوعية بالظواهر السلبية

حريق وسط مجمع السفريات في عجلون

سقوط مروحية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قبالة سواحل حيفا

بريطانيا تسجل 42 وفاة و157758 إصابة بكورونا

إلغاء الدوام المسائي في مركز صحي الحمراء بالبادية الشمالية بعد إصابة أطباءه بكورونا

وزير الصحة : قرار بالموافقة على علاج الطفلة تغريد

الإثنين، 03-01-2022 10:48 م

سقوط مروحية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قبالة سواحل حيفا

b2f79020-cf9a-4a27-81fb-4a5619c12100-1641242084-jpg-1641242084.wm


الوكيل الاخباري - أفاد اعلام الاحتلال الإسرائيلي، بسقوط طائرة مروحية إسرائيلية، مساء الاثنين، قبالة سواحل مدينة حيفا، لافتا إلى أن شرطة الاحتلال تحقق في الأمر.اضافة اعلان


وفي التفاصيل، أكد نوعم أمير، مراسل موقع (مكور رشيون)، أن شرطة الاحتلال تحقق في بلاغ عن سقوط مروحية في البحر قبالة سواحل مدينة حيفا، مشيراً إلى أن مسؤولون بالشرطة توقعوا بأنها طائرة مدنية.

من جانبه، أشار شاي ليفي، مراسل القناة 12، إلى أن مروحية تحطمت في البحر أمام شاطئ أخزيف شمال حيفا، وتم العثور على طيار في المياه واثنين من أفراد الطاقم في عملية الإنقاذ، منوها إلى أن الحادثة وضعت تحت غطاء من السرية، ولا يمكن تقديم تفاصيل.

وقال ليفي: "إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية، فرضت حظراً على نشر المعلومات حول سقوط الطائرة المروحية، حيث أن هناك إصابات في مكان سقوط المروحية".

موقع (يديعوت هشيتخ)، قال بدوره: "رئيس الوزراء نفتالي بينت يغادر جلسة كان يتواجد فيها بشكل عاجل بعد تلقي معلومات عن سقوط الطائرة من السكرتير العسكري.

من جانبها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): "تم إنقاذ واحد من أفراد طاقم الطائرة التي وقعت في البحر، وجرى نقله إلى مستشفى رامبام، وحالتهم الصحية غير معلومة، فيما يجري البحث عن اثنين اخرين".

دنيا الوطن

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image_750x_611cb18137987

مستوطنون يهدمون غرفة زراعية في مسافر يطا

manar-08186310015474866939

جرافات الاحتلال تواصل عمليات التجريف في أراضي كفر الديك

اسرى

نادي الأسير: تدهور جديد على الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد

خلال-فبراير..-أبرز-انتهاكات-الاحتلال-في-القدس-والأقصى-750x405-1

الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين بينهم طفلان شقيقان

-2096829668

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة

18d9d91e-a838-4288-8f00-a37c5fc1dfe5

مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطانية غرب بيت لحم

أخبار متعلقة
-1792919525

تطورات الحالة الصحية للأسير أبو هواش

2021_5_13_20_35_18_603

الإعلام العبري يكشف عن رد الاحتلال "الليلة" على إطلاق صاروخين من غزة

161cec0f162e94_KGFLQEOPNIMJH

الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولته طعن جندي جنوب نابلس

61cb85a642360470e90cf0fb

لأول مرة منذ 2010.. الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي في منزله بإسرائيل

61cb29d1c64df

"أونروا": صرف مساعدات لمتضرري العدوان الأخير على غزة اعتبارا من الأربعاء

3dd25cdd55f6aa0810353159d66a8961

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية