سقوط مروحية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قبالة سواحل حيفا

الوكيل الاخباري - أفاد اعلام الاحتلال الإسرائيلي، بسقوط طائرة مروحية إسرائيلية، مساء الاثنين، قبالة سواحل مدينة حيفا، لافتا إلى أن شرطة الاحتلال تحقق في الأمر. اضافة اعلان





وفي التفاصيل، أكد نوعم أمير، مراسل موقع (مكور رشيون)، أن شرطة الاحتلال تحقق في بلاغ عن سقوط مروحية في البحر قبالة سواحل مدينة حيفا، مشيراً إلى أن مسؤولون بالشرطة توقعوا بأنها طائرة مدنية.



من جانبه، أشار شاي ليفي، مراسل القناة 12، إلى أن مروحية تحطمت في البحر أمام شاطئ أخزيف شمال حيفا، وتم العثور على طيار في المياه واثنين من أفراد الطاقم في عملية الإنقاذ، منوها إلى أن الحادثة وضعت تحت غطاء من السرية، ولا يمكن تقديم تفاصيل.



وقال ليفي: "إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية، فرضت حظراً على نشر المعلومات حول سقوط الطائرة المروحية، حيث أن هناك إصابات في مكان سقوط المروحية".



موقع (يديعوت هشيتخ)، قال بدوره: "رئيس الوزراء نفتالي بينت يغادر جلسة كان يتواجد فيها بشكل عاجل بعد تلقي معلومات عن سقوط الطائرة من السكرتير العسكري.



من جانبها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): "تم إنقاذ واحد من أفراد طاقم الطائرة التي وقعت في البحر، وجرى نقله إلى مستشفى رامبام، وحالتهم الصحية غير معلومة، فيما يجري البحث عن اثنين اخرين".



دنيا الوطن