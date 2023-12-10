سلطات الاحتلال تأمر بعمليات إخلاء جديدة في خانيونس بعد فيتو أميركي

الوكيل الاخباري - طلب الاحتلال من السكان مغادرة وسط مدينة خانيونس بجنوب قطاع غزة، وقصفت القطاع من الشمال إلى الجنوب، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية حليفتها من مطلب بوقف إطلاق النار.

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ومنذ انتهاء الهدنة مطلع الشهر الحالي، وسع الاحتلال توغله البري في النصف الجنوبي من قطاع غزة باقتحام مدينة خانيونس الرئيسية.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل 5 من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال التوغل البري لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول، مما يرفع عدد القتلى العسكر الإسرائيليين في التوغل البري إلى 102 وإلى 425 منذ 7 تشرين الأول.

