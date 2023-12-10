الأحد 10-12-2023
الوكيل الاخباري
 

سلطات الاحتلال تأمر بعمليات إخلاء جديدة في خانيونس بعد فيتو أميركي

الخارجية: نتابع أوضاع الأردني عمار أحمد مرضي الحويطات السجين لدى الاحتلال

7 شهداء بمخيم البريج و3 شهداء في النصيرات

اللواء الدويري يُحذر ويكشف حقيقة تهديده من الموساد

الحوثيون يوسعون اهدافهم في البحرين الأحمر والعربي

الترخيص المتنقل في الأزرق غدا

نتنياهو يشيد بالفيتو الأمريكي

قرار مصري بشأن الراغبين في الخروج من غزة عبر معبر رفح

مسؤول أميركي مستقيل يندد ببيع الأسلحة للاحتلال

وقفة تضامنية في الزرقاء دعماً لصمود غزة ورفضا لسياسة التهجير

عاجل

الخارجية: نتابع أوضاع الأردني عمار أحمد مرضي الحويطات السجين لدى الاحتلال

الأحد، 10-12-2023 12:43 ص

سلطات الاحتلال تأمر بعمليات إخلاء جديدة في خانيونس بعد فيتو أميركي

6574d7899c0df


الوكيل الاخباري - طلب الاحتلال من السكان مغادرة وسط مدينة خانيونس بجنوب قطاع غزة، وقصفت القطاع من الشمال إلى الجنوب، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية حليفتها من مطلب بوقف إطلاق النار.

اضافة اعلان


ومنذ انتهاء الهدنة مطلع الشهر الحالي، وسع الاحتلال توغله البري في النصف الجنوبي من قطاع غزة باقتحام مدينة خانيونس الرئيسية.


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل 5 من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال التوغل البري لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول، مما يرفع عدد القتلى العسكر الإسرائيليين في التوغل البري إلى 102  وإلى 425 منذ 7 تشرين الأول.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FKKwc

7 شهداء بمخيم البريج و3 شهداء في النصيرات

هجمات-الحوثيين-في-البحر-الأحمر-السياقات-والتداعيات

الحوثيون يوسعون اهدافهم في البحرين الأحمر والعربي

1

نتنياهو يشيد بالفيتو الأمريكي

6d23a0de84

مسؤول أميركي مستقيل يندد ببيع الأسلحة للاحتلال

mVsA7sjc43AhXWDbSUKC7awmYtlDWtXa4BMv1zYJ

مظاهرة لعائلات الأسرى في تل أبيب

_129327506_b4b21d8e-79be-460f-abdf-dd80069a469f

إدارة بايدن تستخدم صلاحيات الطوارئ لتزويد الاحتلال بالذخائر

أخبار متعلقة
8752808_1701762322

سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية شرقي خانيونس

523663

معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال وجنوب غزة

000_1U587S

تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في خان يونس فجر اليوم -فيديو

QNA-KH-18-11--2023

29 شهيدا نتيجة القصف الإسرائيلي على خان يونس

٣

فيديو - شهداء بغارات إسرائيلية مكثفة على غزة

521668

مجلس الأمن يناقش الوضع الصحي المتدهور في غزة