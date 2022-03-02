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الأربعاء، 02-03-2022 04:16 م

سلطات الاحتلال تهدم معرشا في رهط بالنقب

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الوكيل الإخباري-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، معرشا تابعة لعائلة أبو هاني في مدينة رهط شمال النقب داخل أراضي العام 48.

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وأفاد المواطن الفلسطيني حاتم العبرة، مستأجر المعرش في حديث خاص لـ"وفا"، بأن عشرات الجنود الإسرائيليين اقتحموا المنطقة ظهرا، وباشروا بعملية هدمه.


يذكر أن منطقة النقب تشهد هجمة إسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، تمثلت بعمليات الهدم والاعتقالات والاعتداءات المتكررة، بهدف تهجيرهم من أراضيهم.

 

وفا

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