سلطنة عُمان تدين استهداف مخيمات النازحين في رفح

الوكيل الاخباري- دانت سلطنة عُمان استمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مخيمات النازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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ونقلت وكالة الأنباء العُمانية، بيانا عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، ناشدت فيه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته العاجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بوقف جرائم الحرب والإبادة الممنهجة والمستمرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.



ودعت، إلى التطبيق الفوري للقرارات الأممية الداعية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل نتيجة أفعالها الإجرامية.