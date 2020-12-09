سلفيت: تعليق الدوام في مدرسة بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - قرر محافظ سلفيت في فلسطين ، اللواء عبد الله كميل، تعليق الدوام في إحدى المدارس بالمحافظة، بسبب فيروس كورونا.



ووفق ما نشرته صفحة المحافظة، على (الفيسبوك)، فإنه بعد التشاور مع مدير عام مديرية التربية والتعليم ومدير الصحة بالمحافظة، تقرر تعليق الدوام في مدرسة ذكور كفر الديك الثانوية 48 ساعة للتعقيم وفحص المخالطين.



المصدر : دنيا الوطن

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