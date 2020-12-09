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الأربعاء، 09-12-2020 07:20 ص

لمدة (48) ساعة

سلفيت: تعليق الدوام في مدرسة بسبب كورونا

سلفيت
توضيحية


الوكيل الإخباري - قرر محافظ سلفيت في فلسطين ، اللواء عبد الله كميل، تعليق الدوام في إحدى المدارس بالمحافظة، بسبب فيروس كورونا.

ووفق ما نشرته صفحة المحافظة، على (الفيسبوك)، فإنه بعد التشاور مع مدير عام مديرية التربية والتعليم ومدير الصحة بالمحافظة، تقرر تعليق الدوام في مدرسة ذكور كفر الديك الثانوية 48 ساعة للتعقيم وفحص المخالطين.

المصدر : دنيا الوطن 

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