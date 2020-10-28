شؤون الأسرى : الأسير الأخرس قد يستشهد في أية لحظة

الوكيل الإخباري - أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن رفـــض إدارة سجـــون الاحتلال لمطلب الأسير ماهر الأخرس بنقله إلى مستشفى فلسطيني؛ لتلقي العلاج، قد يعرض حياته للخطر، ويؤدي إلى استشهاده.



وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ثائر شريتح، في حــديث لإذاعة فلسطينية "سلطات الاحتلال تشترط على الأسير الأخرس تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام، مقابل التفاوض معه، في حين يصر الأسير على مطالبه، بإنهاء اعتقاله الإداري، والإفــراج الفوري عنه".



المصدر : دنيا الوطن

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