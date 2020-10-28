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الأربعاء، 28-10-2020 07:15 ص

بسبب رفض الاحتلال نقله إلى المستشفى

شؤون الأسرى : الأسير الأخرس قد يستشهد في أية لحظة

الاخرس
الأسير ماهر الأخرس


الوكيل الإخباري - أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن رفـــض إدارة سجـــون الاحتلال لمطلب الأسير ماهر الأخرس بنقله إلى مستشفى فلسطيني؛ لتلقي العلاج، قد يعرض حياته للخطر، ويؤدي إلى استشهاده.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ثائر شريتح، في حــديث لإذاعة فلسطينية "سلطات الاحتلال تشترط على الأسير الأخرس تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام، مقابل التفاوض معه، في حين يصر الأسير على مطالبه، بإنهاء اعتقاله الإداري، والإفــراج الفوري عنه".

المصدر : دنيا الوطن 

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