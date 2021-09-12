الأحد 12-09-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة : لا زيادة على رواتب الموظفين

شاهد - أسير فلسطيني يسكب الماء المغلي على جندي داخل سجون الاحتلال

منح الصناعة الوطنيّة الأردنيّة أفضليّة بالسعر بنسبة 15%

السفارة اليمنية في عمان تدعو لاتخاذ موقف حازم إزاء جرائم ميليشيا الحوثي

جلسة حوارية حول الخطة الاستراتيجية التنموية لسلطة العقبة الخاصة

وقفية التعليم تعقد اجتماعها الدوري

وزير الصحة: الإصابات بكورونا في المدارس تحت السيطرة

18 وفاة و 1601 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وزارة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا 5.6% خلال أسبوع

هيئة الأسرى تحذر من الساعات القادمة

الأحد، 12-09-2021 03:33 م

شاهد - أسير فلسطيني يسكب الماء المغلي على جندي داخل سجون الاحتلال

اسرى


الوكيل الإخباري - قام أحد الأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع بإلقاء "الماء المغلي" على أحد حراس السجن خلال ليلة أول أمس.

اضافة اعلان


وأشارت مصدر صحفية للاحتلال إلى أنَّ مصلحة السجون سيطرت على الحادث على الفور.

 

وكان قد رجَّح الناطق الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ثائر شريتح، اندلاع مواجهات حقيقية بين الأسرى الفلسطينيين وإدارة سجن "جلبوع" الاحتلالي خلال الساعات القادمة؛ وذلك بسبب رفضهم قرار نقل عدد كبير من الأسرى إلى سجون أخرى، بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم وفرارهم يوم السادس من سبتمبر عبر نفق الحرية دون علم إدارة السجن.

 

وكالة خبر


 




 

 


 

إقرأ ايضا
resize

الاحتلال يعتقل 4 طلاب مدرسة في بلدة تقوع شرق بيت لحم

nk1Yp

هيئة الأسرى تحذر من الساعات القادمة

1-24

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

حفرة

الاحتلال :هروب الأسرى الفلسطينيين سلسلة ضخمة من الأخطاء والفشل المستمر

613dc0084c59b720224a51e4

المشاهد الأولى لتواجد ابطال نفق الحرية في محكمة الاحتلال- صور

918ae8a23c9ab53cb7dafd80ecc961de copy-24663697-14c3-4535-b38c-93280344943c

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من رام الله

أخبار متعلقة
حفرة

الاحتلال :هروب الأسرى الفلسطينيين سلسلة ضخمة من الأخطاء والفشل المستمر

جيش-سياج-730x438

توقعات جيش الاحتلال حول مكان الأسيرين الفارين من سجن جلبوع

٢٠١٩٠٥١٠_١٠٤٣٥٠

وزير الاحتلال : أحد الفلسطينيين اللذين مازالا هاربين قد يكون وصل الضفة الغربية

520211718259614600538

أبو عبيدة : أبطال عملية سجن جلبوع سيخرجون مجددا

cr5Jm

الاحتلال يشرع بإخلاء عدد من أقسام الأسرى في سجن جلبوع

download (2)

الاحتلال يقمع مسيرة طلابية على المدخل الشمالي لبيت لحم