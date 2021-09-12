شاهد - أسير فلسطيني يسكب الماء المغلي على جندي داخل سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري - قام أحد الأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع بإلقاء "الماء المغلي" على أحد حراس السجن خلال ليلة أول أمس.

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وأشارت مصدر صحفية للاحتلال إلى أنَّ مصلحة السجون سيطرت على الحادث على الفور.

وكان قد رجَّح الناطق الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ثائر شريتح، اندلاع مواجهات حقيقية بين الأسرى الفلسطينيين وإدارة سجن "جلبوع" الاحتلالي خلال الساعات القادمة؛ وذلك بسبب رفضهم قرار نقل عدد كبير من الأسرى إلى سجون أخرى، بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم وفرارهم يوم السادس من سبتمبر عبر نفق الحرية دون علم إدارة السجن.

وكالة خبر