شاهد .. احتراق دبابة الاحتلال الأقوى في العالم

الوكيل الإخباري - أظهرت لقطات فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا لاحتراق دبابة "ميركافا" للاحتلال، نهاية الأسبوع الماضي.

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وفور انتشار الفيديو، ظهرت افتراضات مختلفة حول احتمال إصابة دبابة الاحتلال بالصواريخ الموجهة، تزامنا مع الاشتباكات القائمة بين إسرائيل وقطاع غزة، لكن لم يدل أي جانب من الأطراف المتنازعة بأي تصريح رسمي، وفقا لما نقلته صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.



وعلى ما يبدو، لا يتعلق الأمر بضربات خارجية، ويمكن أن يكون الحريق قد حدث بسبب عطل في نظام الوقود، كما يتضح من تسرب الوقود على الأرض.



وهذه ليست أول دبابة للاحتلال تُفقد بسبب الحريق، فقد وقعت حوادث مماثلة من قبل. فعلى سبيل المثال، احترقت ناقلة جنود مدرعة من نوع "سترايكر" ودبابة من طراز "أبرامز M1A2" العام الماضي في القوات البرية الأمريكية.



بالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما يتم انزلاق دبابة "ميركافا" الثقيلة التي يبلغ وزنها 70 طنا عند تحميلها على شباك الجر وأثناء التدريبات المختلفة.





It is reported that the fire of the tank was allegedly caused by the hit of a missile or a mine by militants.



At the moment, there is no confirmation that such an incident took place A video of the burning Merkava tank of the Israel Defense Forces has been published online.It is reported that the fire of the tank was allegedly caused by the hit of a missile or a mine by militants.At the moment, there is no confirmation that such an incident took place pic.twitter.com/yyLZrm2oF6 May 15, 2021

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