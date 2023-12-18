شاهد - الاحتلال ينشر فيديو يدعي فيه توثيق ظهور "محمد السنوار"

الوكيل الاخباري - نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو، يظهر القائد الكبير في حركة حماس الفلسطينية، محمد السنوار، شقيق زعيم حماس، يحيى السنوار، في سيارة تسير عبر نفق رئيسي كشف عنه الجيش في وقت سابق اليوم.

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وقال الجيش عبر منصة إكس " توثيق محمد السنوار قائد مشروع بناء النفق وشقيق يحيى السنوار يقودان سيارة داخل النفق وهذه الوثائق التي تمت مصادرتها خلال العملية البرية في قطاع غزة وخضعت لاستخراج معلومات استخباراتية من قبل شعبة المخابرات".



وزعم الجيش الإسرائيلي سابقا أنه اكتشف “أكبر نفق لحماس” في غزة، يمتد بطول أربعة كيلومترات (حوالي 2.5 ميل).