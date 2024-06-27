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الخميس، 27-06-2024 10:01 ص

شاهد.. القسام تدمر دبابة ميركافا بعبوة ناسفة إسرائيلية

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الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صور استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تتحرك ضمن قوة مدرعة بحي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة يوم 20 يونيو/حزيران الجاري.

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وقالت القسام إنها رصدت حركة مرور آليات الاحتلال على مدار أيام في شارع البحر جنوب تل السلطان. وقد أظهرت الصور بوضوح تحرك الآليات خلال ساعات الليل.


وأظهر الفيديو حفر مقاتلي القسام نفقا من داخل أحد البيوت إلى أسفل الطريق الذي كانت تقطعه الآليات الإسرائيلية، وكذلك عملية تجهيز الألغام التي تم زرعها داخل النفق.


وقال أحد المقاتلين إنهم استخدموا في العملية عبوات ناسفة إسرائيلية ألقتها قوات الاحتلال على منازل المدنيين، لكنها لم تنفجر وتم تعديلها من جانب المقاومة قبل استخدامها.

 


 




 

 


 

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