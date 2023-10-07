شاهد اللحظات الأولى من اقتحام مقاومي حماس مستوطنة

الوكيل الاخباري- أظهرت مقاطع فيديو، اليوم السبت، مجموعة فلسطينيين من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نجحوا باقتحام مستوطنة سديروت المتاخمة لقطاع غزة.

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وأظهرت المقاطع تمكن مقاومين القسام من أسر مستوطنين داخل مستوطنات "غلاف غزة" وحرق دبابة إسرائيلية وخطف كل الجنود الذين كانوا بداخلها.



وكان القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف أعلن عن بدء عملية طوفان الأقصى، قائلا " بانها أكبر مما يظن الاحتلال".