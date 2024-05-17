شاهد - المقاومة تفجر تجمع لجنود الاحتلال في جباليا ورفح

الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة "تي بي جي" مضادة للأفراد في محور التقدم شرق مخيم جباليا.

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وأضافت أنها قصفت بقذائف هاون تجمعا لآليات الاحتلال وقوة راجلة قرب معمل الدغل على جبل الكاشف، شرق جباليا شمال قطاع غزة.



من جانبها أعلنت كتائب القسام أنها قصفت قوات الاحتلال المتمركزة داخل معبر رفح البري جنوب شرق مدينة رفح بقذائف الهاون.



وتشن المقاومة بشكل شبه يومي قصفا مكثفا على المعبر الذي أعلن جيش الاحتلال أعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني منه في السابع من مايو/أيار الجاري مع شن عمليته العسكرية شرقي المدينة.



كما كثفت آليات الاحتلال إطلاق النار تزامنا مع توسيع توغلها داخل مخيم جباليا شمال قطاع غزة.