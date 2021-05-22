السبت 22-05-2021
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السبت، 22-05-2021 08:44 م

شاهد بالفيديو - رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يقوم بجولة في غزة

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الوكيل الاخباري - ظهر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة يحيى السنوار اليوم السبت أمام الجمهور لأول مرة منذ بدء جولة التصعيد العسكري الأخيرة حول القطاع.

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وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام لقطات تظهر السنوار وهو يزور خيمة عزاء قائد "لواء غزة" التابع لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، باسم عيسى الذي قتل بغارة إسرائيلية.

 

 

المصدر - روسيا اليوم 

 




 

 


 

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