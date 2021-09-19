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محكمة الاحتلال تنظر في تمديد اعتقال الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من جلبوع

الأحد، 19-09-2021 10:04 ص

شاهد.. عملية القبض على آخر أسيرين فارين من سجن جلبوع

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الوكيل الاخباري- نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاطع فيديو قال إنها توثق جانبا من عملية القبض على آخر أسيرين فلسطينيين من الستة أسرى الذين فروا من سجن جلبوع في وقت سابق.

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وجرت العملية اللية الماضية في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وحسب تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد تمت إدار عملية القبض على الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات، من قبل الشاباك و"لواء مناشيه" (منطقة ⁧جنين⁩)، بحضور جميع قادة المنطقة الوسطى في غرفة العمليات الخاصة بالعملية.

 

وقال جيش الاحتلال الأسرائيلي إن الأسيرين ‏خرجا من المنزل بعد محاصرته واستسلما دون مقاومة، وإن العملية كانت دقيقة ومباغتة.

وقد استمرت عملية مطاردة الأسيرين 13 يوما.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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