الأحد 16-05-2021
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الأحد، 16-05-2021 10:22 ص

شاهد فتاة فلسطينية تبكي وتقول: نحن أطفال لماذا يقتلوننا؟

طفل غزة


الوكيل الإخباري - من قلب مدينة غزة حيث يواصل جيش الاحتلال حملته العسكرية، تحدثت فتاة فلسطينية والدموع تملأ عيونها، قائلة إنه لا يمكنها عمل أي شيء لمساعدة شعبها في الحرب التي تجري حالياً، مشيرة إلى أنها ترغب في أن تصبح طبيبة أو شخصاً يمكنه مساعدة مواطنيه.

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وقالت ذات الـ 10 سنوات في مقطع فيديو قصير نشره مصور فلسطيني من القطاع يدعى سند لطيفة، وهي تبكي بحرقة وتتكلم باللغة الإنجليزية: "عمري فقط 10 سنوات، لا يوجد شيء يمكنني القيام به في هذه الحرب، أريد فقط أن أصبح طبيبة أو شخصا يمكنه مساعدة شعبي".


كما تابعت: "أنا لا أعرف ما يجب القيام به"، مشيرة إلى أن "نحن أطفال لماذا يقتلوننا".

 

 

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