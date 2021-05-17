شاهد.. قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال ينسحب من مقابلة تلفزيونية لحظة انطلاق صفارات الإنذار

الوكيل الإخباري - تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انسحاب قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي من مقابلة تلفزيونية عند انطلاق صفارات الإنذار.

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وسارع الجنرال إليعازر توليدانو بمغادرة المقابلة مع القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي حين دوت صفارات الإنذار لتحذر من رشقة صاروخية جديدة انطلقت من قطاع غزة صوب المواقع المحتلة .