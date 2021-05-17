شاهد.. قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال ينسحب من مقابلة تلفزيونية لحظة انطلاق صفارات الإنذار

الوكيل الإخباري - تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انسحاب قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي من مقابلة تلفزيونية عند انطلاق صفارات الإنذار.
وسارع الجنرال إليعازر توليدانو بمغادرة المقابلة مع القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي حين دوت صفارات الإنذار لتحذر من رشقة صاروخية جديدة انطلقت من قطاع غزة صوب المواقع المحتلة .
كان أمام الكاميرا يتفاخر بقدرات الجيش الصهيوني..#شاهد|| هروب قائد المنطقة الجنوبية اليعيزر توليدانو لحظة اطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف #غزة 👇👇— أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) May 16, 2021
ارفعوا الرقابة العسكرية عن الصحافة الصهيونية، وسترون حجم الألم والوجع والخسائر التي تكبدها العدو الصهيوني.. #فلسطين_تقاوم pic.twitter.com/PlPD1WYOrT