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الإثنين، 17-05-2021 08:12 م

شاهد قوة قصف المقاومة على المدن المحتلة - فيديو

احتلال


الوكيل الإخباري - أظهرت فيديوهات وصور تداولها نشطاء حجم الدمار الذي حل بمدن الاحتلال التي تعرضت للقصف بصواريخ المقاومة الفلسطينية.

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وتظهر المشاهد سيارات الاحتلال تحترق، ودمارا كبيرا في المكان، إضافة إلى نيران مشتعلة تحاول فرق الإطفاء اخمادها.


وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام عن استهداف أسدود وعسقلان وبئر السبع وسديروت وقاعدة رعيم، بدفعة صاروخية كبيرة، مشيرة إلى أن الصواريخ الأخيرة كانت ردا على مجزرة الاحتلال بحق المدنيين ليلا في غزة، والاعتداء على أهالي الشيخ جراح.


وقالت وسائل إعلام للاحتلال إن 3 آلاف صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه المدن والبلدات المحتلة منذ بداية التصعيد.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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