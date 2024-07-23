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الثلاثاء، 23-07-2024 11:43 م

شاهد.. كتائب القسام تنصب كمائن لجنود الاحتلال في برفح

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الوكيل الإخباري - بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من كمائن قالت إن مقاتليها نصبوها لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "يبنا" بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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وجاء في مقطع الفيديو الذي بثته كتائب القسام بعنوان "كمائن الموت"، قيام جنود الاحتلال بإنزال جهاز مكبر الصوت وبه كاميرا إلى داخل النفق، لكن مقاتلي القسام تمكنوا من إطلاق النار عليه وإعطابه.


وبعد دخول جنود الاحتلال داخل النفق تم التفجير بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح.


وفي الكمين الثاني أظهرت المشاهد التي عرضتها قناة الجزيرة دخول قوة إسرائيلية راجلة إلى منزل مفخخ في مخيم يبنا.


وكانت قناة الجزيرة عرضت قبل أيام مشاهد حصلت عليها لعدة كمائن نصبتها كتائب القسام لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.


ونفذت كتائب القسام وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية كمائن عدة ناجحة في معركتها مع الاحتلال بقطاع غزة أوقعت خسائر متنوعة في الجيش الإسرائيلي.

 

 




 

 


 

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