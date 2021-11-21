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الأحد، 21-11-2021 04:25 م

شرطة الإحتلال تستدعي طالبات وتقتحم مدرسة في القدس

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الوكيل الإخباري-استدعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، الأحد، عددا من طالبات الدروس الشرعية في المسجد الأقصى للتحقيق، واقتحمت مدرسة في القدس.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن عددا من طالبات الدروس الشرعية في المسجد الأقصى تلقين اتصالات من شرطة الاحتلال ، أبلغن خلالها بالاستدعاء للتحقيق.

ولفت الشهود، إلى أن الطالبات جميعهن يتلقين دروسا شرعيا لدى الشيخ فادي أبو شيخدم، منفذ عملية إطلاق نار قرب باب السلسلة (أحد أبواب المسجد الأقصى).

وفي السياق، داهمت شرطة الاحتلال، "المدرسة الراشدية"، في البلدة القديمة بمدينة القدس، وأجرت أعمال تفتيش، عقب عملية إطلاق النار، بحسب شهود عيان.

ويعمل أبو شيخدم معلما في المدرسة الراشدية، بحسب الشهود.

واستشهد فلسطيني، وقتل إسرائيلي وأصيب 3 آخرون بجروح، في وقت سابق الأحد، جراء إطلاق نار بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، بحسب شرطة الاحتلال وإعلام عبري.

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وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أنه: "في حوالي الساعة 9:00 صباح اليوم (7:00 ت غ)، نفذ فلسطيني مسلح بسلاح من نوع كارلو عملية إطلاق نار في البلدة القديمة في القدس".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن قائد شرطة الاحتلال "يعقوب شفتاي"، إن "الفلسطيني منفذ الهجوم هو فادي أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط بالقدس".

كما نقلت الصحيفة ذاتها، عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "عومر بارليف" أن أبو شحادة ينتمي للجناح السياسي لحركة "حماس".

 

الأناضول

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