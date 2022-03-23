شرطة الاحتلال تحرر مخالفات "كيدية" للمواطنين الفلسطينيين في سلوان

الوكيل الإخباري-اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

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وأفادت مراسلة وفا في القدس، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت حي وادي حلوة، في بلدة سلوان وحررت مخالفات "كيدية" لمركبات المواطنين المتوقفة والمارة.



ووصف عدد من المواطنين الفلسطينيين في البلدة تلك المخالفات "بأنها كيدية وغير قانونية"، خاصة أن مركباتهم مركونة قرب منازلهم، ولا يوجد لها مواقف بديلة.



وفي سياق متصل، اقتحمت شرطة الاحتلال حي بطن الهوى بالبلدة، وأجرت عمليات تدقيق في هويات المواطنين الفلسطينيين.



وفا

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