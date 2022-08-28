الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الأحد، 28-08-2022 04:45 م

شرطة الاحتلال تسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى عبر باب الأسباط

23-jpeg-07696210155843316


الوكيل الاخباري- سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لمجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط.

وأفاد مصدر، بأن قوات الاحتلال سمحت لمجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، بعد خروجهم من باب المغاربة.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن "سماح شرطة الاحتلال لمجموعة من المستوطنين، باقتحام المسجد الأقصى، هدفه المس بسيادة الأوقاف الإسلامية والادعاء عليها وإثارة الشارع الفلسطيني والمقدسي تحديدًا ضد الأوقاف الإسلامية بحجة انها صمتت تجاه هذا السلوك الاستفزازي للمستوطنين".

اضافة اعلان

 

وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
15f17ffd489def_MQHIOLNGKFEPJ.jpeg_059ab164-4ffa-4f98-964e-36a28a8fc99b

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال غرب غزة

RfK2x

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بلدة الطور بالقدس المحتلة

161

الاحتلال يعتقل شابين من الخليل

f4395275fb1ea0b364c9dd3f28f566ff

الاحتلال يتوغل شرق رفح جنوب قطاع غزة

القدس 2

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

ى

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي للإفراج عن العواودة والحلبي

أخبار متعلقة
القدس 2

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

القدس 2

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة

القدس 2

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

11

فيديو - مجموعات من المستوطنين تبدأ باقتحام المسجد الأقصى

مستوطنون

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

WafaImage (1).jfif_e5eb8807-6cee-46a5-b188-a0c1ad1a3544

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى