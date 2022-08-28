شرطة الاحتلال تسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى عبر باب الأسباط

الوكيل الاخباري- سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لمجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط.



وأفاد مصدر، بأن قوات الاحتلال سمحت لمجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، بعد خروجهم من باب المغاربة.



وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن "سماح شرطة الاحتلال لمجموعة من المستوطنين، باقتحام المسجد الأقصى، هدفه المس بسيادة الأوقاف الإسلامية والادعاء عليها وإثارة الشارع الفلسطيني والمقدسي تحديدًا ضد الأوقاف الإسلامية بحجة انها صمتت تجاه هذا السلوك الاستفزازي للمستوطنين".

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