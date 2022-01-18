شرطة الاحتلال تشن حملة اعتقالات في النقب طالت 40 فلسطينيا

الوكيل الإخباري-شنت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، في عدة قرى بمنطقة النقب داخل أراضي العام 1948، على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها المنطقة في أعقاب تصدي أهالي قرية سعوة الأطرش لتجريف أراضيهم، بهدف الاستيلاء عليها.

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وذكر شهود عيان، بأن الاعتقالات طالت أكثر من 40 شخصا أغلبهم قاصرون، تركزت في قرى: تل السبع والزرنوق وشقيب السلام، ومناطق أخرى في النقب.

وقالت إن القوات الإسرائيلية اقتحمت هذه القرى منذ صباح اليوم، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين/ وعبثت بمحتوياتها قبل أن تعتقل العشرات.

يذكر أن حملة الاعتقالات طالت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 130 شخصا من بينهم نساء وأطفال، جزء منهم تم تمديد اعتقالهم.



وفي السياق، حملت لجنة التوجيه العليا في النقب، الشرطة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين.



وقالت في بيان لها، إن الشرطة استخدمت قوات عسكرية وطائرات مسيرة لقصفهم بقنابل الغاز، ومارست ضدهم اعتداءات، عدا عن حملة الاعتقالات التعسفية بحقهم والتي ما زالت مستمرة.



وفا

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