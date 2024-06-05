شركة إسرائيلية تخفض كميات المياه المخصصة لجنوب الضفة

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة المياه الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، عن قيام شركة "ميكروت" الإسرائيلية بتخفيض كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم، حيث وصلت نسبة التخفيض من مصدر مياه دير شعر الرئيسي المغذي لهاتين المحافظتين إلى ما يقارب 35%.

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وأوضحت سلطة المياه، في بيان، أن "ميكروت" قامت بوقف ضخ المياه بشكل كامل لعدة ساعات متواصلة، ما أثر سلبًا على منطقة الجنوب بشكل عام، ومحافظة الخليل وجنوبها بشكل خاص، حيث أدى هذا التخفيض إلى تفاقم الأزمة لدى الكثير من التجمعات، التي بات من الصعب تزويدهم بالحصص المقررة نتيجة هذا التخفيض.



وأكدت أن قيام هذه الشركة بتخفيض كميات المياه في هذا الوقت، يعني البدء المبكر في أزمة نقص المياه ومعاناة أكبر للفلسطينيين .



وفا