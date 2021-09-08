شقيق أحد الأسرى الفارين يكشف تفاصيل هامة عن سجن جلبوع ويوجه رسالة

الوكيل الاخباري- كشف يحيى الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي تفاصيل عن تحصين وتقسيمات سجن جلبوع من الداخل حيث كان معتقلا فيه لـ17 عاما.

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وصف يحيى سجن جلبوع بـ"الخزنة"، خلال لقائه في برنامج ناس أونلاين مع الإعلامي أحمد الجمل، حيث قال: "سجن جلبوع هو اللي بنوه على النظام الإيرلندي أو بيسموها الخزنة أنا من الناس أول واحد لما افتتحوا سجن جلبوع، كنت بجواره بسجن شطة ونقلونا على سجن جلبوع سجن محصن فيه سبعة أقسام خمسة منهم أسرى أمنيين وقسمين مدني كل قسم فيه 90 أسيرا كل قسم فيه 15 غرفة وكل غرفة فيها 6 أسرى".



وبسؤال يحيى الزبيدي عن تعرضه هو أو أسرته لأي مضايقات من جيش الاحتلال الإسرائيلي قال: "لحد الآن لا يوجد أي استدعاء أو مضايقات من سلطات الاحتلال الإسرائيلية ولكن نتوقع ذلك منهم كرد فعل"



وجه يحيى الزبيدي رسالة عبر برنامج ناس أونلاين لأخية ولكل الفلسطينيين قائلا: "بدي أقول لأخوي الله يحيمك يا أبو محمد أنت والشباب اللي معك وتبقى رافع راسك وراسنا وتعيش عيشة كريمة"



وأضاف مخاطبا الشعب الفلسطيني: "رسالتي لكل الفلسطينيين زكريا ومحمود ونضال وأيهم ومحمد ويعقوب هدولا ولادكم حطوهم بعيونكم منعرفش وين وقعوا، حطوهم في عيونكم".

المصدر: روسيا اليوم