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الثلاثاء، 14-09-2021 01:03 م

شقيق زكريا الزبيدي يكشف تفاصيل تعذيب الأسير زكريا من قبل مخابرات الاحتلال

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الوكيل الإخباري-أكد شقيق الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي أن زكريا جرى إدخاله الاثنين وحدة العناية المركزة في مستشفى بالقدس بعد تدهور حالته الصحية إثر تعرضه لتعذيب وحشي على يد محققين الاحتلال الاسرائيلي .

وكتب جبريل الزبيدي على صفحته في فيسبوك قائلاً إن "جسد زكريا الزبيدي محطم، كسرت يداه وضرب على رأسه ووجهه وعُذِب على كل أنحاء جسده بالصعقات الكهربائية من قبل مخابرات الاحتلال الإسرائيلي". وأضاف أن زكريا "حالته خطيرة جداً وهو الآن داخل الإنعاش فاقد الوعي ويتنفس اصطناعياً".

ويذكر أن سجّاني الزبيدي حاولوا جاهدين إخفاءه وحجبه عن أعين الكاميرات التي كانت توثق المحكمة خلال عقد جلسة أفضت في نهاية المطاف إلى تمديد اعتقاله وثلاثة من الأسرى. ما أثار تكهنات بأنه تعرض للتعذيب.

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TRT

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