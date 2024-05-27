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الإثنين، 27-05-2024 11:51 ص

"شكوى جديدة" ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية

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الوكيل الاخباري - تقدمت منظمة "مراسلون بلا حدود"، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن استشهاد أو إصابة صحفيين فلسطينيين وسط العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وقالت المنظمة عبر موقعها الرسمي اليوم الاثنين، إنها طلبت من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في "جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد 9 صحفيين فلسطينيين على الأقل منذ 15 كانون الأول الماضي".
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية في كانون الثاني الماضي، أنها تحقق في جرائم محتملة ضد الصحفيين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.


وقالت المنظمة، إنه من بين 100 صحفي استشهدوا في الحرب، فإن لديها "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن بعض هؤلاء الصحفيين قُتلوا عمداً، وأن الآخرين كانوا ضحايا هجمات متعمدة شنها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين".


وتتعلق هذه الشكوى وهي الثالثة التي تقدمها "مراسلون بلا حدود" بثمانية صحفيين فلسطينيين قيل إنهم استشهدوا في الفترة ما بين 20 كانون الأول و20 أيار الجاري، وأصيب آخر بجروح.


وقالت المنظمة في بيان، "لقد استشهد أو أصيب جميع الصحفيين المعنيين أثناء عملهم".


 




 

 


 

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