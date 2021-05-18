الثلاثاء 18-05-2021
الوكيل الاخباري
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شلل إقتصادي يصيب الكيان الصهيونى جراء الحرب على غزة ... ماحجم الخسائر ؟

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الثلاثاء، 18-05-2021 02:03 ص

شلل إقتصادي يصيب الكيان الصهيونى جراء الحرب على غزة ... ماحجم الخسائر ؟

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الوكيل الاخباري - تشير التقديرات للكيان الصهيونى  إلى أن الخسائر التي تكبدتها الجبهة الداخلية والقطاع الخاص والعام، والأضرار بالممتلكات الخاصة العامة والناجمة عن الحملة العسكرية "حارس الأسوار" ستكون أضعاف الخسائر التي تكبدها الاقتصاد خلال عملية "الرصاص المصبوب" عام 2014 التي امتدت على 51 يوما من القتال.

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وتعتمد هذه التقديرات على تقرير أولي رسمي نشرته سلطة الضرائب، حيث وثقت وجردت من خلاله الخسائر التي تكبدها الاقتصاد خلال 4 أيام من القصف والرشقات الصاروخية التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، ضمن العملية التي أسمتها "سيف القدس".

 

وبحسب إحصاء سلطة الضرائب، بحلول مساء الجمعة، بلغت الأضرار الناجمة عن عملية "حارس الأسوار" 33 مليون دولار لحقت بالممتلكات الخاصة للمستوطنين، ونحو 20 مليونا أخرى للممتلكات العامة، بينما تكلفة العملية العسكرية والقتال لجيش الاحتلال بلغت خلال 4 أيام 500 مليون دولار، وهي تتزايد بمعدل مرتفع كل يوم من أيام القتال، وهذه المبالغ لا تشمل تكاليف الغارات والقصف والأضرار والخسائر التي سجلت حتى صباح اليوم الاثنين.

 

المصدر : الجزيرة 

 




 

 


 

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