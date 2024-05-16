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الخميس، 16-05-2024 06:11 ص

شهداء جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة

شهداء 7


الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وقالت مصادر إن عددا من الشهداء ارتقوا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الحلقاوي خلف مدرسة رابعة وسط مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.


وأضافت المصادر أن شهيدا وصل لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة ارتقى عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال.


وارتقى عدد من الشهداء في قصف استهدف مبنى في منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، وفي قصف منزل لعائلة جحجوح في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.


 




 

 


 

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