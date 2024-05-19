شهداء وأحياء تحت الأنقاض وتدمير أكثر من 300 منزل .. الاحتلال يرتكب مجزرة في جباليا

الوكيل الإخباري - أفاد الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أن الاحتلال دمر أكثر من 300 منزل في جباليا منذ بداية عمليته في المنطقة.

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وأضاف: "انتشلنا مئات الشهداء في جباليا ولا يزال آخرون تحت الأنقاض... هناك أحياء وشهداء تحت الأنقاض يصعب علينا الوصول إليهم".



وأشار إلى أن الاحتلال يطلق القذائف باتجاه مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر بجباليا.



وبين أن مستشفى كمال عدوان خرج عن الخدمة في ظل تهديدات الاحتلال واستهدافاته.



من جهتها ، أعلنت المقاومة انها تتصدى لقوات الاحتلال المتوغلة في جباليا ورفح ومن كافة محاور التقدم في غزة .







