الأحد 19-05-2024
الوكيل الاخباري
 

مباحثات موسعة بين الصفدي ولازاريني بشأن جهود توفير الدعم اللازم لأونروا

الصحة: أعداد مراجعي أقسام الطوارئ بسبب الأمراض التحسسية غير مقلقة

صفارات الإنذار تدوي في 15 بلدة بشمال إسرائيل

القبض على أب وثلاثة من أبنائه امتهنوا الاتجار وترويج المخدرات في عمان

النيجر ومالي وبوركينا فاسو تتّجه لاتحاد كونفدرالي

الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذ محاولة طعن في القدس

الاحتلال يمنع دخول 3 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الخميس

الصناعة والتجارة: ارتفاع أسعار الليمون بسبب الفترة الانتقالية لإنتاجه

الأحد، 19-05-2024 11:02 ص

شهداء وأحياء تحت الأنقاض وتدمير أكثر من 300 منزل .. الاحتلال يرتكب مجزرة في جباليا

1701156185896


الوكيل الإخباري - أفاد الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أن الاحتلال دمر أكثر من 300 منزل في جباليا منذ بداية عمليته في المنطقة.

اضافة اعلان


وأضاف: "انتشلنا مئات الشهداء في جباليا ولا يزال آخرون تحت الأنقاض... هناك أحياء وشهداء تحت الأنقاض يصعب علينا الوصول إليهم".


وأشار إلى أن الاحتلال يطلق القذائف باتجاه مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر بجباليا.


وبين أن مستشفى كمال عدوان خرج عن الخدمة في ظل تهديدات الاحتلال واستهدافاته.

 

من جهتها ، أعلنت المقاومة انها تتصدى لقوات الاحتلال المتوغلة في جباليا ورفح ومن كافة محاور التقدم في غزة .



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-05-19 at 11.57.55 AM.jpeg-203c9632-b842-4942-a016-011f0f502dfa

الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذ محاولة طعن في القدس

428027

الاحتلال يمنع دخول 3 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة

2017_9_13_16_36_1_426

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

مستوطنون يقتحمون الأقصى وفا.jpg-05e0da0a-aa4c-4633-a25a-ab8814f93f70

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

معبر رفح.jpg-c36f2b76-7312-4286-8415-7ad4b7f81439

لليوم الـ13 على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

a1L4NHGKttBxzk3kYh6fMmOVUAGpb9K56jmiTA1s

المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال المتوغلة في جباليا ورفح

أخبار متعلقة
1 (74)

"كان قتلكم أفظع حقيقة".. غزاوية تُبكي مواقع التواصل بعد استشهاد طفليها

c3a830ca87b99c6505f87ad7f6f87a24

القسام وفصائل فلسطينية : نخوض اشتباكات ضارية في جباليا

ISRAEL EVACUATE SOLDOERS

جيش الاحتلال يقر بإصابة عدد من جنوده في اشتباكات جباليا

-1510974701

انتشال أكثر من 20 شهيد.. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في جباليا

QNA_JBALYA-GAZA-WAR03101202023

في اليوم الـ 209 .. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

QNA_PPPPP_12102023

ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة الى 34305