شهداء وإصابات في قصف وسط وجنوب قطاع غزة

الوكيل الاخباري -

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استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب فلسطينيون آخرون الليلة، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة، تركز على مدينة خان يونس جنوبا، وعلى حي الشجاعية ومخيم النصيرات وسط القطاع.وقالت مصادر طبية، إن عددا من الشهداء وعدة إصابات ارتقوا وأصيبوا نتيجة قصف الاحتلال للنازحين في حي الضابطة الجمركية شرق خان يونس، حيث أجبرت قوات الاحتلال آلاف الفلسطينيين والجرحى والمرضى على الخروج من مستشفى غزة الأوروبي شرق المدينة، تحت وابل كثيف من القصف المدفعي والتهديد باستهدافهم.كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بينما جددت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الشجاعيّة شرق مدينة غزة، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.