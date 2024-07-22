شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة

الوكيل الاخباري-

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استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال بناية عائلة البطش في شارع النخل بحي التفاح شرق مدينة غزة، فيما استهدف طيران الاحتلال الحربي منزلا في منطقة الكلية الجامعية جنوب المدينة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيه.وفي مدينة خان يونس، استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب 5 آخرين بجروح جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة جاد الله غرب المدينة، كما استشهدت طفلة وأصيب 6 فلسطينيين آخرين في قصف منزل يعود لعائلة الرقب في بلدة بني سهيلا شرق المدينة.