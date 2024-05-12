شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمناطق في دير البلح وحي الزيتون

الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، بعد استهداف طيران الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

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وأعلنت مصادر طبية عن وصول شهيدين و 5 جرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، بعد إطلاق نار كثيف من الطيران الحربي الإسرائيلي على الاطراف الجنوبية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.



واستهدفت 3 غارات إسرائيلية منازل للفلسطينيين في محيط مسجد حسن البنا بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأعلنت مصادر طبية عن وصول شهيد و6 إصابات الى مستشفى المعمداني في المدينة.



كما تم انتشال جثمان الطبيب محمد نمر قزعاط ونجله الطبيب يوسف جراء غارة من طائرة حربية إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما الى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، علما أنهما من حي تل الهوا في مدينة غزة ونازحين على دير البلح خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

