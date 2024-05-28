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الثلاثاء، 28-05-2024 06:08 ص

شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال مناطق من قطاع غزة

شهداء6


الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الثلاثاء، إثر قصف الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

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وأفادت مصادر طبية باستشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال منزلا لعائلة عقل في سوق البريج وسط قطاع غزة.


كما أعلنت مصادر طبية عن استشهاد فلسطينيين وعدد من الاصابات بعد غارة إسرائيلية على منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، واستشهد مواطنان على الأقل إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة الغصين في حي الدرج بمدينة غزة.


واستشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب عدد آخر، جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين لعائلة أبو جراد على بوابة بركسات الوكالة في تل السلطان غرب مدينة رفح.


واستشهد شاب جراء القصف في مدينة رفح، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف، واطلاق نار من المسيرات الإسرائيلية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، كما استهدف القصف الطابق العلوي من المستشفى الاندونيسي في الحي، ونزحت عشرات العائلات بسبب قصف الاحتلال لمدارس الإيواء وعيادة تل السلطان والمستشفى.


 




 

 


 

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