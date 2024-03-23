شهداء ومصابون باستهداف طابور انتظار للمساعدات في غزة

الوكيل الاخباري-

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أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين ينتظرون المساعدات في دوار الكويت بمدينة غزة.يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقصف فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي طوابير من الفلسطينيين تنتظر مساعدات قرب دوار الكويت.وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة -ولا سيما في محافظتي غزة والشمال- على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.