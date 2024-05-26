شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمناطق واسعة في قطاع غزة

الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، بعد قصف الاحتلال مناطق واسعة في قطاع غزة.

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وأفادت مصادر طبية، بأن فرق إسعاف وفلسطينيون قاموا بانتشال جثامين 6 شهداء بعد استهداف صاروخي من جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة قشطة في منطقة خربة العدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي بالقذائف مخيم يبنا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة ووصول إصابات الى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة.



وقصفت طائرة حربية إسرائيلية شقة سكنية في برج الإيمان بمخيم 2 في النصيرات وسط قطاع غزة، واستهدفت غارة جديدة من طائرة حربية إسرائيلية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



واستهدف قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من دبابات الاحتلال الإسرائيلي منطقتي سوق الحلال وحي قشطة جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقصف مدفعي اسرائيلي عنيف يستهدف مناطق شمال قطاع غزة، وقصف جوي اسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

