شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مدينة غزة

الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

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وأفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت ثلاثة منازل في حيي التفاح والشجاعية بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 14 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,266 فلسطينيا، وإصابة 85,102 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

