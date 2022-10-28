شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

الوكيل الاخباري- استشهد، فجر الجمعة، فلسطينيان وأصيب ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إن عماد أبو رشيد (47 عاما) أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البطن والصدر والرأس، وأعلن عن استشهاده، فيما أصيب اثنان آخران بجروح حرجة أحدهما في البطن والآخر في الصدر.



وفي وقت لاحق، أعلنت الصحة عن استشهاد أحد المصابين وهو الشاب رمزي سامي زَبَارَة (35 عاما) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في القلب.



وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الصحية للشاب الثالث مستقرة بعد إجراء عملية جراحية له في مستشفى رفيديا الحكومي.



وذكر وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الشهيدين من مخيم عسكر، وهما من مرتبات جهاز الدفاع المدني.

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