شهيدان برصاص الاحتلال في رام الله

الوكيل الاخباري - استشهد الليلة الماضية شابين برصاص قوات الاحتلال في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد عبد الرحمن فواقه (21 عاما) برصاص الاحتلال في قرية دورا القرع شرق رام الله، ووصل مستشفى رام الله بجراح حرجة قبل استشهاده.



واستشهد فواقه بعد إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين منطقة العيون في القرية، حيث أقدم الاحتلال على إطلاق النار صوب الشبان الذين حاولوا إسعافه.



كما استشهد الشاب جبريل أحمد عوض (32 عاما) من قرية بدرس غرب رام الله، أثناء اقتحام الاحتلال للقرية من الجهة الشمالية.

صفا