الخميس 01-09-2022
الوكيل الاخباري

مصدر يتوقع دخول معدل قانون الضمان حيز التنفيذ منتصف تشرين أول القادم

وزير الطاقة يبشر الأردنيين: مشاريع تنقيب ضخمة في الذهب السيليكا والبازلت

رئيس غرفة تجارة قطر: استثمارات قطرية جديدة تتجه للأردن خلال الفترة المقبلة

ألف أسير فلسطيني يشرعون اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام

أسعار الذهب في المملكة عند أدنى مستوى منذ شهرين

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز

وزير النقل الفلسطيني: نحن ضد مطار تمناع وضد التعامل مع الإسرائيليين على حساب الأردن

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الذهب يواصل الانخفاض عالمياً

صرف دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية اليوم

الخميس، 01-09-2022 07:22 ص

شهيدان برصاص جيش الاحتلال في نابلس والبيرة

78


الوكيل الإخباري - استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم الخميس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل من البيرة ونابلس بالضفة الغربية.

اضافة اعلان


واستشهد الشاب سامر خالد، من سكان مخيم العين، إثر إصابته في الرقبة برصاص قوات الاحتلال الخاصة، وهو داخل سيارته أمام مخيم بلاطة.


كما استشهد الشاب يزن عفانة، من مخيم قلنديا، بعد تلقيه رصاصة في الصدر خلال مواجهات أثناء اقتحام قوات جيش الاحتلال أحياء مدينة البيرة.


وكانت قوات خاصة قد اقتحمت مخيم بلاطة، واندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة مع المقاومين. وتم اعتقال الأسير المحرر، جاسر أبو حمادة، خلال الاقتحام، كما تسببت قوات الاحتلال بإحراق أحد المحال التجارية في المخيم.

 

وكالات


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اس

ألف أسير فلسطيني يشرعون اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام

ءء

وزير النقل الفلسطيني: نحن ضد مطار تمناع وضد التعامل مع الإسرائيليين على حساب الأردن

القدس 2

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

04097238987910340128782318235311

الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في تقوع شرق بيت لحم

download

هيئة الأسرى: تمديد توقيف 3 أسيرات لستة أيام

واحد-من-المخططات-التي-صادق-الاحتلال-عليها-1.jpg_04fb4468-004f-473b-8421-d917080cfed2-1

الاحتلال يقرر بناء 1250 وحدة استيطانية في بيت جالا

أخبار متعلقة
920201515413185

مواجهات مع الاحتلال في الخليل

اسعاف فف

ارتفاع عدد شهداء نابلس إثر اقتحام قوات الاحتلال اليوم

اسعاف

شهيدان برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس

1

اشتباكات مسلحة واعتقال قيادي بحماس في نابلس

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

احتلال 4

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من نابلس