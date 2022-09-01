شهيدان برصاص جيش الاحتلال في نابلس والبيرة

الوكيل الإخباري - استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم الخميس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل من البيرة ونابلس بالضفة الغربية.

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واستشهد الشاب سامر خالد، من سكان مخيم العين، إثر إصابته في الرقبة برصاص قوات الاحتلال الخاصة، وهو داخل سيارته أمام مخيم بلاطة.



كما استشهد الشاب يزن عفانة، من مخيم قلنديا، بعد تلقيه رصاصة في الصدر خلال مواجهات أثناء اقتحام قوات جيش الاحتلال أحياء مدينة البيرة.



وكانت قوات خاصة قد اقتحمت مخيم بلاطة، واندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة مع المقاومين. وتم اعتقال الأسير المحرر، جاسر أبو حمادة، خلال الاقتحام، كما تسببت قوات الاحتلال بإحراق أحد المحال التجارية في المخيم.

وكالات