شهيدان فلسطينيان وإصابة حرجة برصاص الاحتلال غرب جنين

الوكيل الاخباري - استشهد شابان فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة قرب معسكر سالم غرب جنين.

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية تأكيدها استشهاد شابين قرب سياج المعسكر لم تعرف هويتهما بعد، فيما أصيب آخر بجروح حرجة جرى نقله لمستشفى "العفولة" الاسرائيلي.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت طواقم إسعاف الهلال الأحمر في جنين من الاقتراب من معسكر سالم تحت تهديد السلاح.



وفي وقت لاحق، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية باتجاه الصحفيين لمنع اقترابهم من المعسكر المذكور.



--(بترا)