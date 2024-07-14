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الأحد، 14-07-2024 11:27 ص

شهيدان في قصف الاحتلال بمحيط معبر رفح

جج


الوكيل الاخباري - استشهد فلسطينيان، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف محيط معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال قصفت محيط معبر رفح البري، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين.


ومنذ 7 أيار/ مايو الماضي، تسيطر إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وسط تعطيل إدخال المساعدات الغذائية للقطاع.


ويعد معبر رفح المنفذ الرئيسي والوحيد بين مصر وقطاع غزة ويمر من خلاله المساعدات والأفراد.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,443 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88,481 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


 




 

 


 

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