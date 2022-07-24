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الأحد، 24-07-2022 06:13 ص

شهيدان وإصابات باشتباكات مسلحة عنيفة مع الاحتلال في نابلس

اسعاف فف


الوكيل الإخباري - استشهد شابان وأصيب تسعة فلسطينيين خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال تدور حاليا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وأعلن الهلال الأحمر في تصريح  ارتقاء الشابين عبود صبح (29 عاماً) ومحمد العزيزي (22 عاماً) برصاص الاحتلال خلال الاشتباكات العنيفة في حي الياسمينة بالبلدة القديمة.


وأفادت مصادر طبية أن إحدى الإصابات وصفت بأنها بالغة الخطورة بالرأس، ونقلت لمستشفى رفيديا ثم إلى مستشفى النجاح.


وجاءت الاشتباكات بعد اقتحام قوات إسرائيلية خاصة للمدينة تبعها دخول عشرات الآليات العسكرية من عدة محاور، وحاصرت حارة الياسمينة بالبلدة القديمة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.


كما نشرت قوات الاحتلال العديد من القناصة على أسطح البنايات في حي رأس العين المطل على البلدة القديمة.


ودارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي تحاصر أحد المنازل في البلدة القديمة وتطلق باتجاهه القذائف الصاروخية.

 

وكالات 


 




 

 


 

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