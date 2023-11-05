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الأحد، 05-11-2023 09:17 ص

شهيدان و6 إصابات برصاص الاحتلال في أبو ديس شرق القدس

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الوكيل الإخباري-  استشهد، صباح اليوم الاحد، شابان وأصيب ستة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

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وقال شهود عيان لمراسل "وفا" إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة أبو ديس، وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة في المكان.


وأضافوا أن قوات الاحتلال احضرت جرافة عسكرية وهدمت أجزاء من المنزل المحاصر، قبل أن تطلق قذيفة "انيرجا" باتجاهه، ما أدى إلى استشهاد الشاب المحاصر داخل المنزل.


وأظهر مقطع فيديو قيام قوات الاحتلال بحمل جثمان الشهيد الذي ارتقى داخل المنزل المحاصر، بواسطة الجرافة، التي هدمت أجزاء من المنزل.


وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب موسى ضياء موسى زعرور (22 عاما)، متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة.


 




 

 


 

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