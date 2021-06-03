شهيدة جديدة إثر إصابتها خلال عدوان غزة

الوكيل الإخباري - استشهدت الفلسطينية ، ديانا أبو العوف اليازجي، متأثرة بإصابتها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وأفادت مصادر في غزة ، بأن اليازجي كانت تعالج في إحدى المستشفيات داخل أراضي العام 48، بعد إصابتها بجروح بليغة خلال المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في شارع الوحدة وسط غزة، وأدت إلى استشهاد نحو 37 مواطنا من بينهم ابنتيها روان والطالبة في كلية طب الأسنان شيماء التي من المقرر أن تحتفل بزفافها بعد عيد الفطر.



وبارتقاء الشهيدة اليازجي، فإن عدد الشهداء في القطاع يرتفع إلى 260 شهيدا، بينهم 66 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا.



وكانت مصادر طبية فلسطينية، أعلنت صباح اليوم عن استشهاد الشاب يحيي باسم العجلة (24 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها خلال العدوان.

المصدر : وفا